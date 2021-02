Batang edad 1, 9 kasama sa mga nasagip mula sa online porn sa Pampanga, Tarlac

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Kabilang ang mga batang edad 1 at 9 sa hindi bababa sa 18 kabataang nasagip sa mga entrapment operation laban sa online porn sa Pampanga at Tarlac.

Apat ang naaresto kabilang ang magulang pa mismo ng mga bata. Lumalabas sa imbestigasyon na ibinebenta sa mga foreigner ang mga hubad na video at larawan ng mga bata.

Sa Bamban, Tarlac, agad na sinagip ang 7 menor de edad matapos magpositibo ang ikinasang entrapment operation ng mga awtoridad.

Ayon sa Philippine National Police-Women and Children’s Protection Center, katuwang nila sa operasyon ang US Homeland Security Investigation at ang International Justice Mission na nagtimbre sa kanila sa ginagawang pagbi-video at pagpapa-show nang hubad sa mga menor de edad.

Ibinebenta umano ang mga video sa mga foreigner sa halagang P2,000.

"'Yung mga naaresto natin dito na suspek ay mga ina ito ng mga batang inabuso nila, ginagawa nila ng kahalayan online, ibinebenta nila sa mga parokyano nilang foreigner," ani Col. Sheila Portento, Anti-Trafficking chief ng PNP - Womens and Children’s Protection Center.

Isa sa naaresto ang isang nanay na umamin sa ginagawang pagpapa-show ng hubad sa menor de edad niyang anak na babae.

"Matagal na po nahinto, nabalik lang po ng November. Minsan walang makain 'yung mga bata, naawa naman po. 'Yun po na-receive ko P1,500. Nagsisi naman po ako. Patawarin po nila ako," ayon sa suspek.

Sunod naman na tinarget ng mga pulis ang 2 bahay sa Angeles City, Pampanga kung saan 11 menor de edad ang na-rescue sa parehong uri ng kaso.

Sa mga nakuhang ebidensiya ng mga pulis, lumalabas na ang pinakabatang edad ng mga batang biktima ay nasa 1 at 9 na taon.

Sa ngayon, nakakulong na ang apat na magulang na suspek na nahaharap sa patong-patong na kaso.

Nagtutuloy-tuloy naman ang follow-up operation ng mga pulis laban sa iba pang gumagawa ng online sexual exploitation sa mga bata.

— Ulat ni Doland Castro, ABS-CBN News