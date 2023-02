Gov't working to care for your families, Marcos Jr. tells OFWs

MANILA — President Ferdinand Marcos Jr. on Saturday told overseas Filipino workers that the Philippine government is working to ensure that their families are cared for in the country while they are toiling abroad.

“Ang aming approach ngayon para sa OFW ay tulungan hindi lamang yung OFW kung di pati yung pamilya na naiwan dito sa Pilipinas,” Marcos Jr. said in his vlog.

“Kaya’t yung mga bagay tulad ng pabahay, scholarship program naibibigay natin sa anak ng mga OFW,” he said.

There are also programs for migrant workers who wish to come home to the Philippines for good, the President said.

“Sa mga OFW, kung sila ay babalik at maghahanap ng bagong trabaho ay tutulungan natin sila sa training, ‘yung tinatawag na reskilling and upskilling dahil yung ibang trabaho na lumalabas ngayon ay highly technical kaya itretraining natin ang ating mga OFW para kaya nilang makipagkumpetensya sa labor market sa buong mundo,” he said.

“Kailangan natin gawin ay makapagbigay sa kanila ng trabaho [kasi] kaya naman sila umalis ay dahil hindi sila makahanap ng trabaho na katumbas ng kanilang training,” he said.

Marcos Jr. said he has also been working to improve the Philippines’ ties with other nations where Filipinos are staying.

“Ang tanging maisusukli ko ay ang pagpapatibay ng ating mga pakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng bawat bansang kinaroroonan ninyo,” he said.

“Ganiyan ang pakay natin lagi,” he added.

In the same vlog, Marcos introduced several OFWs he met during his overseas trips as Philippine president, and thanked all Filipinos abroad for representing the country and earning the respect of foreign employers.

“Ang tanging maisusukli ko sa inyong hindi matatawarang kontribusyon sa ating lipunan ay ang masiguro ko ang inyong proteksyon at ang kalagayan ng naiwan ninyong pamilya sa ating bansa,” he said.