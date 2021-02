'Kahit grocery, bigas na lang': Gov't health workers nagmamakaawa ng allowance

Wala pang tulog at kain ang ilan, pero lumabas sa kalsada nitong Huwebes ang health workers ng National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, at Lung Center of the Philippines para iprotesta ang pagkaantala ng kanilang allowance. Screengrab, ABS-CBN News footage

MAYNILA – Nagprotesta nitong Huwebes ang ilang health workers mula sa 3 government hospitals dahil sa pagkaantala umano ng kanilang mga allowance.

Payag na sila kahit idaan ito sa gift check, vouchers, o grocery items, imbes na cash, basta’t maibibigay agad-agad.

Wala pang tulog at kain ang ilan, pero lumabas sa kalsada ang health workers ng National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, at Lung Center of the Philippines.

Ilang buwan na raw kasing atrasado ang kanilang allowance.

Ang nursing attendant na si Eva de Guzman, 33 taon na sa serbisyo, pero masama ang loob dahil tila nagmamakaawa pa siya para sa allowance.

"Bulacan ako umuuwi, may trapik, walang biyahe... Hindi kami uma-absent, walang undertime, recall, pasok... Hangga’t may pasyente, serbisyo. Kaya 'yung para sa amin dapat ipagkaloob, 'wag ipagdamot," hinaing niya.

Sa administrative order ng Department of Health, inaatasan ang mga pasilidad, pribado man o pampubliko, na bigyan ang mga health worker ng accommodation, transportation, at pagkain.

Sa Bayanihan 2 law galing ang budget kaya saklaw nito ang mga buwan mula Setyembre hanggang Disyembre 2020.

Nasa P2,200 ang rate o budget kada health worker na nasa NCR, Calabarzon at Mimaropa, habang P1,500 hanggang P1,800 naman sa iba pang rehiyon.

Pero ayon sa mga health worker, hindi nila napakinabangan ito dahil may mga ospital na Disyembre 29 na umano nabigyan ng pondo.

Kaya pagmamakaawa ng ilan, kahit bigas at iba pang grocery items ay tatanggapin na nila maibigay lang ano kanilang nararapat na benepisyo.

"Ang gusto namin sanang mangyari, 'yung accommodation, 'yung transpo, at 'yung meal allowance na 'yan ay convert na lang. Kung ayaw nila ibigay nang cash, i-convert na lang sa bigas at grocery para makatulong naman sa amin na health workers," giit ni Bonifacio Carmona, national officer ng Alliance for Health Workers.

Nilinaw naman ng DOH, hindi binawi sa mga ospital ang pondo kaya nakaatang pa rin sa ospital ang pagbibigay ng pagkain, accommodation at transportation.

Pero dahil hindi rin nakasaad sa guidelines ng DOH na isa itong uri ng allowance, hindi commutable o puwedeng gawing cash o vouchers ang budget na ibinigay kada health worker.

Paalala naman ng DOH sa mga ospital, magsumite ng liquidation report para masigurong nagamit sa tama ang pondo.

"The budget for meals, transpo and accommodation are still with NKTI, PHC, and LCP... The benefits are non-commutable to cash or vouchers as stated in the guidelines... The hospitals will do the payout on the budget given and provide a liquidation report to central DOH office," sabi ni DOH Undersecretary Leopoldo Vega.

–Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News