2 hinihinalang biktima ng human trafficking, nasagip; 4 arestado

ANGELES CITY — Nasagip ng mga operatiba ng Regional Anti-Cyber Crime Unit 3 Camp Olivas at ng Angeles City Police Station 2 ang dalawang babaeng hinihinalang biktima ng human trafficking sa isang hotel sa Barangay Malabanias, Angeles City Martes ng gabi.

Naaktuhan pa na nakahubad ang mga biktima nang pasukin ng mga operatiba ang tinutuluyan nilang kuwarto sa hotel.

Arestado ang 3 Filipina at ang US National na kinilalang si Easton Scot Sanderson na sila umanong gumagawa ng mga sex videos ng kanilang mga biktima, na ibinebenta at ini-a upload sa mga porn sites.

“May complainant kami ni-recruit sila for modeling. ‘Yun ang expect nila na magmo-model sila, and then itong suspek natin, finorce sila to have a sexual intercourse with them," ani Police Maj. Marlon Ventus, Angeles City Police Station 2 Commander.

Nakumpiska sa mga suspek ang iba’t ibang uri ng mga identification cards na pag-aari ng mga hinihinalang mga biktima, gadgets tulad ng cellphone at camera, at sex toys na ginagamit umano sa paggawa ng mga sex videos.

Ayon sa hepe ng Regional Anti-Cybercrime Unit 3 na si Police Lt.Col. Nelvin Ricohermoso, simula nang magpandemya, dumadami ang mga nagiging biktima ng human trafficking.

“Gaya ng mga ito, mayroon silang mga kontrata parang binabayaran sila, something, P3,000-P5,000, magperform sila,” aniya.

Dadaan sa forensic examination ang mga nakumpiskang gadgets para malaman kung ano-anong mga porn sites ang pinagbebentahan ng mga ito. Aalamin din kung may mga menor de edad sa mga naging biktima ng mga suspek.

Sumangguni na ang Regional Anti Cyber Crime Unit 3 sa US Federal Bureau of Investigation para malaman kung may dati nang kaso si Sanderson at kung legal ang pananatili nito sa bansa.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Republic act 10364.

- ulat ni Trisha Mostoles