Pinoy streetwear brands, inirampa sa Spain

BARCELONA - Nagsanib pwersa ang Filipino streetwear brands at designers para ipakilala ang kanilang creations sa idinaos na Daily Drip Festival sa Spain kamakailan.

Tatak Pinoy at humuhugot mula sa mga pauso sa Pilipinas ang limang Pinoy clothing brands na bumibida ngayon sa Spain.

Itinampok ni Louis Edises ang patok nilang winter clothing at accessories na gawa sa Pilipinas.

“Ito yung pinakamabenta namin ngayon, so dahil winter dito sa Spain, meron kaming bonnet sa atin kung tawagin, but we call it beanies. So beanies sya, made in the Philippines, 3D embroidery, napaka gandang quality, talagang pino promote natin,” sabi ni Louis Ediser ng “Charts” clothing brand.

Hinaluan naman ng modern-day twist ang Pinoy-inspired creations ni Eunice Averion.

“Mga designs ko, inspired by Filipiniana pero naging modern s’ya so parang ano sya, corset, sa likod naa adjust tapos may mga sleeves na natatanggal so pwede mo syang i-wear kahit anong occasion kung gusto mo, formal o hindi formal,” sabi ni Eunice Averion ng Modern Filipiniana.

Positive vibes naman ang kalakip ng clothing designs nina Desiree Ann Aspi at Radelyn Francisco.

“Yung mga design namin is inspired sa mga experience, sa mga nangyayari sa buhay kaya lahat ng design namin may hugot, sabihin na natin, or may short message,” sabi ni Desiree Ann Aspi ng “Good Trip” clothing brand.

Mga patok na hugot lines ang ginamit sa clothing brand at merchandise ni Ronie Peralta.

“I’m not from the Marites club, ito yung isa, ‘san ka punta, to the moon. Na inspire ako sa mga bagong words na uso. Tapos, ito yung sa pandemic: wear a mask, allergic to stupid people," paliwanag ni Peralta ng “Ronie Peks” tattoo & merchandising.

Naiibang fitness clothing brand naman ang ibinida ni Justine Bravo.

“Aesthetic gym wear para sa mga gustong mag-gym, nilagay namin sya sa shirt na pang-motivate sa mga gustong maging fit,” paliwanag ni Bravo.

Isinulong ang Daily Drip Festival ng Samahan ng Pamilyang Nagkakaisa dito sa Barcelona kaisa ang mga artists at negosyanteng Pinoy.

“Para maipakita at ma-expose natin yung mg talento ng ating mg kapwa Pilipino dito sa Barcelona,” sabi ni Jennifer Villanueva, SPN-BCN association.

Naging magandang pagkakataon naman ang festival para ipakita ng Pinoy streetwear desigers na kaya nilang unti-unting umikit ng pangalan sa international market.

