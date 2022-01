Watch more on iWantTFC

TAIWAN – 66 OFWs sa Taiwan ang nagpositibo sa COVID-19 at kasalukuyang sumasailalim sa quarantine. Base sa imbestigasyon, dalawang Pinoy worker ang nagpunta sa isang steakhouse sa Zhongli noong January 9, 2022 kung saan nagkaroon ng cluster infection. Hindi umano nag scan ng QR code ang mga nasabing Pinoy worker kaya hindi agad sila natunton para maisama sa mass testing. Nadiskubre lang ng kumpanya na nag-positibo sila nang makitaan ng sintomas. Nadamay rin ang mga manggagawa ng katabing factories sa loob ng Farglory Free Trade Zone.

Sa panayam ng TFC news, nag-aalala naman ang ilang Pinoy workers na naninirahan sa iisang dormitory kasama ang mga nag-positibo sa virus.

“Same dorm lang namin nandyan lang po sa kabila and at the same time same building lang pinagtatrabahuhan namin…Sobrang kaba, yung feeling na ganon pala yung pakiramdam na nakikita mo na sa harap mo mismo pumipila yung mga tao para magpa swab test, kasi hindi mo alam kung positive ka, it’s either ikaw or it’s either katrabaho mo, katabi mo, kaibigan mo,” kuwento ni Joy, isang Pinay factory worker sa Dayuan.

Ayon pa kay Joy, may mga nagpositibo na rin sa factory nila na agad namang dinala sa government facility pati na ang kanilang mga naging close contact. May coordination din ang Taiwan government sa POLO Taipei at sa mga employer at broker.

Pahayag naman ni Atty. Cesar Chavez, Jr., Director for Labor Affairs ng MECO Taipei na maibibigay ang mga pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino habang nagka-quarantine. “We are assured by the company and the broker that they will be paid during the quarantine period…lahat ng kakailanganin nila, pagkain, gamot, anupaman ay ibibigay sa kanila ng kumpanya ng libre,” sabi ni Chavez.

Sa pinakahuling ulat ng local media, pinatawan na ng multang 300 thousand Taiwan dollars o katumbas ng kalahating milyong piso ang kumpanya, dahil bigo umano itong maipatupad ang tamang protocol para maiwasan ang pagdami ng mga nagpositibong factory workers.

Tinatayang nasa sampung libong manggagawa sa loob ng Farglory Free Trade Zone ang kailangan dumaan sa rapid testing para makasigurong hindi na kakalat pa ang virus.

