'Tindahan ni Honesto': Honesty store sa Legazpi City libre ang mga 'paninda'

Mula sa iba't ibang indibidwal at organisasyon galing ang donasyon para sa "Tindahan ni Honesto" sa Pag-asa National High School sa Legazpi City na ipamimigay naman ng libre sa mga mag-aaral at mga magulang na tunay na nangangailangan. Karren Canon, ABS-CBN News

Pormal nang binuksan ang Tindahan ni Honesto sa Pag-asa National High School sa Legazpi City, Miyerkoles ng umaga.

Ayon kay Jeremy Cruz, principal ng paaralan, libreng makakakuha ng kanilang pangangailangan ang lahat ng estudyante at magulang ng kanilang paaralan mula sa tindahan.

Matatagpuan sa honesty store ang mga damit, canned goods, noodles at iba pang pangangailangan.

Ayon sa principal, dito rin masusubok ang pagiging matapat ng mga magulang at estudyante.

"The store aims to advocate the value of honesty among the 'buyers' who think they really need some items at the store but do not have the money to buy it. They get them for free,” sabi ni Cruz.

Mga donasyon sa paaralan mula sa iba't ibang indibidwal, grupo at organisasyon ang mga inilagay sa Tindahan ni Honesto.



Plano ring maglagay pa ng Tindahan ni Honesto sa lima pang barangay sa siyudad. Via Karren Canon