Resto ng magkapatid na Pinoy chef, nakikilala na sa Oslo

OSLO - Pinadapa ng pandemya ang maraming negosyo pero hindi nagpatinag ang restaurant ng magkapatid na Pinoy chef sa Norway.

Mula sa isang maliit na food kiosk sa Oslo, ngayon isa na itong patok na restaurant. Noon pang 2019 nang simulan ng magkapatid na Dominic at Daniel Vergara ang isang maliit na stall.

Ang unang food kiosk na magkapatid na Dominic at Daniel Vergara. (Photo from Kain FB page)

Kuha sa unang food kiosk nina Dominic at Daniel Vergara. (Photo from Kain FB page)

Ka-sosyo nila ang tatlo pang kaibigan. Forte ni Dominic ang fine dining habang si Daniel ay sa street food side, kaya nabuo ang pinaghalong konsepto ng kanilang negosyo.

Si Dominic (kaliwa) at Daniel Vergara (kanan) ng Kain restaurant sa Oslo, Norway. (Photo from Kain resto FB page)

“I worked in a Michelin-star restaurant and then I came here to Norway to do an internship at Maemo and then I like it here, so I decided to stay,” sabi ni Dominic, may ari ng restaurant.

"And I worked in the street food side, that’s why we have this idea to put two things together and open something to share Filipino culture thru food.’’ kwento ni Daniel, may-ari ng restaurant.

Pinoy adobo ang kanilang best seller, na instagrammable ang presentation at ang sizzling sisig na patok sa panlasa ng Norwegians.

“We have kinilaw, we have sisig, we have some siomai. For main, we have adobo, and we have a new dish inspired by pares, and we have also ginataan and vegan kare-kare,” saad nina Daniel at Dominic.

Photo from Kain resto FB page

Photo from Kain resto FB page

Ang dessert o panghimagas naman inspired ng suman at mangga.

“When we were kids our lola would buy us some suman and dip it in sugar and eat the mangoes on the side. So we get all those flavors and combine it all together,” sabi ng magkapatid.

May limang Filipino cocktails din sa menu at best seller ang Mango Mojito.

Photo from Kain FB page

Ayon sa magkapatid 85% sa kanilang customers ay hindi Pinoy kundi Norwegians at isa na rito si Tore Sirevaag.

“First of all, I think it’s a unique concept. You find lots of that, and lots of Vietnamese but it is rarely any Filipino restaurant around. I think it is very interesting to try that kind of food as well because this restaurant definitely has the ambition to take Filipino food further than normal. I think it is a very exciting place to try out,” sabi ni Tore Sirevaag, Norwegian customer.

Patunay ang restaurant ni Dominic at Daniel na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa restaurant business sa Norway.

Alam nilang napapanahon na ring matuklasan ng mga Norwegian ang natatanging lasa at kultura ng mga Pilipino.

Kaya payo ng magkapatid na negosyante: “Don't be afraid to start, know your goals and be consistent!”

Photo from Kain FB page

Hataw man sila sa trabaho at pagpapalago ng restaurant, nais nilang makamit ang kanilang goal sa negosyo at personal na buhay.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Norway, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.