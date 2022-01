Watch more on iWantTFC

MAYNILA (UPDATE) — Nilinaw ngayong Huwebes ng opisyal mula sa Department of Transportation ang mga kalituhan sa pagpapatupad ng "no vaccine, no ride" policy.

Lunes nang simulang ipatupad sa Metro Manila ang polisiyang nagbabawal sa pagsakay ng mga hindi bakunado kontra COVID-19 sa mga pampublikong sasakyan, pero hanggang ngayo'y may mga tsuper pa ring nalilito.

Ayon kay Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr., exempted sa polisiya ang mga manggagawa, bakunado man o hindi.

Exempted rin ang mga unvaccinated na may medical condition basta magpakita lang sila ng patunay mula sa ospital.

Puwede ring sumakay sa mga pampublikong sasakyan ang mga may essential travel gaya kung bibili ng pagkain o gamot.

Pinapayagan din ang pagpapakita ng digital vaccine card o soft copy o 'yong retrato na nasa cellphone lang.

Dapat ding pasakayin ang pasahero kahit wala pang booster shots.

"'Di po natin maiiwasan na may ilan-ilan na 'di nakakaintindi o ayaw umintindi dito sa polisiya, lalo na 'yong mga kababayan natin na nagpupumilit, nagbabakasakali na makakasakay pa pero alam naman nilang hindi sila puwede," ani Tuazon.

Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng DoTr na hindi bago ang pagpapatupad ng nasabing protocol, at nakasaad sa mga panuntunan ng Inter-Agency Task Force na may mga essential industry na pinapayagang magtrabaho sa ilalim ng Alert Level 3.

"Bago pa ang full implementation ng 'no vaxx, no ride' policy noong Lunes, makailang beses nang iginiit ng DOTr ang exemptions sa pamamagitan ng Department Order (DO) nito na isinapubliko sa mga pahayagan noong ika-12 ng Enero at sa mga sumunod naming press releases, media announcements, at press conferences," anila.

Iginiit din nila na hindi "anti-poor" ang polisiya

"Ginawa ito upang protektahan ang lahat – parehong ang mga bakunado at ang pinakadelikado na mga hindi bakunado; upang hindi pahirapan ang ating healthcare system, at bigyan ng pagkakataon ang mga pagod ng medical workers na makapagpahinga. Dahil dito, aming itinatama ang iba't ibang maling impormasyon na nagpagulo lamang sa mensahe," sabi ng ahensiya.

Ayon naman kay Labor Secretary Silvestre Bello III, kulang lang sa information driver ang pagpapatupad ng polisiya.

Binatikos naman ng transport expert na si Engineer Rene Santiago ang "no vaccine, no ride" policy.

Dapat na aniya itong bawiin dahil pareho lang na puwedeng makahawa ang mga bakunado at hindi bakunado, at hindi naman napipigil ng patakaran ang hawahan ng virus.

Mga pasaherong stranded sa Manila port

Samantala, nasa higit 100 pasahero naman ang higit 1 linggo nang stranded sa Manila North Port Terminal.

Hindi sila makabiyahe papuntang Zamboanga dahil kulang sa mga dokumento gaya ng S-Pass at marami ang hindi bakunado o partially vaccinated pa lang pero inabutan na ng "no vaccine, no ride" policy.

Nakikipag-ugnayan na ang DOTr sa Philippine Ports Authority para payagang makabiyahe ang mga uuwi sa probinsiya.

Maituturing na essential travel ang pag-uwi ng mga pasahero, sabi ni Transport Secretary Art Tugade.

Namahagi naman ang Department of Social Welfare and Development ng P5,000 financial assistance sa kada stranded na pamilya, sleeping kits at food packs.

Binakunahan na rin kontra COVID-19 ang mga pasaherong may edad 12 pataas.

— Ulat ni Bianca Dava, ABS-CBN News