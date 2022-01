MAYNILA — Tatlong inmate ang nakatakas mula sa Maximum Security Compound ng New Bilibid Prison nitong madaling araw ng Lunes, ayon sa pulisya.

Ayon sa inisyal na imbestigasyon ng Muntinlupa police, tumalon ang mga pugante mula sa path walk at nakipagbarilan sa mga guwardiya sa Gate 3 at 4.

JUST IN: 3 convicts escaped from Bilibid’s Maximum Security Compound at 1am today, BuCor says.



They are:

-Arwin Villeza, 35 (homicide/attempted homicide)

-Drakilou Yosores Falcon, 34 (robbery w/ homicide)

-Pacific Villaruz Adlawan, 49 (frustrated homicide, drugs) — Mike Navallo (@mikenavallo) January 17, 2022

Kinilala naman ng Bureau of Corrections (BuCor) ang mga pugante bilang sina:

- Arwin Villeza, 35 (homicide at attempted homicide)

- Drakilou Yosores Falcon, 34 (robbery at homicide)

- Pacific Villaruz Adlawan, 49 (frustrated homicide at illegal drugs)

Pawang armado ang mga nakatakas na preso, na nakasuot ng BuCor shirts.

Dinala naman sa pagamutan ang mga jail guard na nasugatan sa barilan.

— Ulat nina Jeck Batallones at Mike Navallo, ABS-CBN News

