MAYNILA (UPDATE) — Patay ang 2 sa 3 presong tumakas ngayong Lunes sa New Bilibid Prison (NBP) sa Muntinlupa matapos mauwi sa barilan ang follow-up operation na ikinasa laban sa kanila, sabi ng pulisya.

Kinilala ang mga nasawi bilang sina Pacifico Adlawan, na may kasong frustrated homicide, at Arwin Villeza Bio, na sangkot sa murder.

Nitong madaling araw ng Lunes, tumakas ang 2 kasama si Drakilou Falcon — na may kasong robbery with homicide — mula sa Maximum Security Compound ng Bilibid.

Dumaan ang mga preso sa Gate 4 hanggang makalabas sa Gate 3 ng Bilibid patungong Sitio Magdaong. Sa kanilang pagtakas, nakipagbarilan pa sila sa mga prison guard.

Isinugod sa pagamutan ang mga sugatang prison guard.

Habang nagsasagawa ng mga manhunt operation ang Muntinlupa police at Bureau of Corrections (BuCor), napatay sina Adlawan at Bio.

May ilang guwardiya ring nasugatan sa engkuwentro laban sa mga pugante.

Patuloy na hinahanap ng mga awtoridad si Falcon.

