Seguridad sa pista ng Santo Niño sa Tondo, Pandacan nakalatag na, ayon sa MPD

MAYNILA - Nakalatag na ang seguridad para sa paggunita ng pista ng Sto. Niño sa Pandacan at Tondo sa Maynila sa Linggo.

“Ngayong hapon pa inilatag na natin ang seguridad sa dalawang lugar na iyon at mamaya iikot ang ating kapulisan para maipatupad iyong mga ordinances kagaya ng bawal ang drinking in public, bawal ang nakahubad sa public places, bawal ang obstruction at, of course, iyong curfew,” pahayag ni Brig. Gen. Leo Franciso, hepe ng Manila Police District.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Francisco na kasama sa security measures nila ang pag-check ng mga bag sa checkpoints kaya’t pinapayuhan nila ang lahat ng deboto na kung kailangang magdala ng bag, dapat ito ay transparent. Ganoon din kapag may bitbit na inumin; dapat aniyang nasa clear container ito.

Kanilang ipapatupad din ang Inter-Agency Task Force protocol kaugnay sa age restriction.



“Iyong 15 to 65 lang ang pwedeng papasukin,” sabi niya.

Ayon kay Francisco, sikat na aktibidad ang piyesta ng Sto. Niño na kung kaya’t dinadayo ng mga deboto ang mga simbahan para personal na magpahayag ng kanilang pananampalataya.

“Kaya lang po ang espasyong nakalaan sa simbahan ay napakaliit po. Kami po ay naglagay ng mga markings at spaces sa mga isinarang kalsada para pansamantala, habang sila ay naghihintay ng kanilang misa, doon muna sila maglalagi para ma-maintain ang physical distancing,” sabi niya.

Hiling din niya sa mga deboto mula sa labas ng Metro Manila na huwag nang dumayo pa para mapigilan ang posibleng pagkalat ng COVID-19.



Hinikayat din niya ang lahat na sumunod sa health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask, face shield at social distancing.

