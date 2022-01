Drive-thru booster shot sa Maynila, 24/7 na

Magdamagan na o 24/7 na ang operasyon ng COVID-19 drive-thru vaccination para sa booster shot sa Quirino Grandstand sa Maynila.

Drive-thru vaccination para sa booster shot sa Quirino Grandstand sa Maynila, 24/7 nang bukas. Pwede magpabakuna kahit hindi taga-Maynila at pwedeng pumili ng brand ng bakuna. (📸 Isko Moreno FB) pic.twitter.com/Qdm2voEVVB — Jekki Pascual (@jekkipascual) January 14, 2022

Mahaba ang pila ng mga sasakyan kaninang madaling araw, senyales aniya ayon sa Manila Public Information Office na marami ang gustong magpa booster shot laban sa COVID-19.

Nagbukas ang drive-thru site para sa booster shot kahapon ng umaga at dapat hanggang 8pm lang, pero dahil sa dami ng mga tao, minabuti ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na gawing 24/7 na ang operasyon ng drive-thru vaccination.

Wala nang limit sa bilang nga mga tao na pwedeng pumila basta't nasa loob lang sila ng 4-wheel vehicle.

Pwedeng pumila ang private car, van, jeep o taxi at kahit hindi taga-Manila, maaari magbakuna rito.

Pwedeng pumili rin ng bakuna. Ang mga brands na available sa drive-thru site ay Pfizer, Moderna, Astrazeneca at Sinovac.

Dalhin lang ang vaccination card ng first at second dose at kailangan mag rehistro lang sa manilacovid19vaccine.ph para makuha ang QR code.

Pwede rin walk-in o di na kailangan magpa appointment.

Humihingi na rin ng pasenya ang Manila PIO dahil maaaring mahaba ang pila ng mga sasakyan.

Bukod sa drive-thru vaccination, meron rin bakunahan sa mga barangay, malls at iba pang lugar sa Maynila.