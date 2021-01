Libo-libong pamilya apektado ng pagbaha sa Eastern Samar

Matinding pagbaha ang naranasan sa bayan ng Jipapad, Eastern Samar dahil sa patuloy na pag-ulan. Alren Beronio, ABS-CBN News

MAYNILA - Umabot sa libo-libong pamilya ang apektado ng pagbaha sa Eastern Samar dulot ng pag-ulan.

Ayon kay Ma. Josefina Titong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Eastern Samar, mas binaha ang mga munisipalidad sa hilagang bahagi ng lalawigan tulad ng Dolores, Oras, Sulat, Arteche, Can-Avid, Jipapad, Maslog at Maydolong.

“Intermittent ang ulan ‘di na masyadong malakas, light rain at pahinto-pahinto pero 'yung baha slowly subsiding pa lang kaya nahahamper 'yung relief operations,” sabi ni Titong sa panayam sa TeleRadyo.

Dahil sa naranasang mga pag-ulan sa lalawigan, umapaw ang mga ilog at sapa kaya binaha ang mga lugar lalo na ang mga flood-prone municipalities.

Sa natanggap nilang ulat, umabot sa 360 pamilya ang evacuees sa Maslog; 2,518 naman sa Dolores; 234 sa Can-Avid; 162 sa Sulat; 674 sa Taft; 18 sa Borongan; 164 sa Jipapad; 1,106 sa Arteche; at 303 sa Maydolong.

“Siguro within the day makaka-receive na 'yan (relief goods). Ang first wave ng relief will come from the LGU mismo,” sabi ni Titong.

