Job Manahan, ABS-CBN News

MANILA — Nababahala ang isang advocacy group sa umano’y napipintong “demolisyon” ng fire station sa Maynila na ginawa pa noong 1919 para magbigay daan sa isang road project ng gobyerno.

Sabi ng grupong Renacimiento Manila, volunteers group na nagsusulong ng heritage conservation, nabuo ang Santa Mesa Fire Station noong pre-war years.

“This is but one of many heritage issues facing Manila, from a planned high rise monstrosity in Arroceros, to a river obscuring expressway, Manila and the treasures of its people are under threat. And we in Renacimiento Manila will not rest easy in the face of such cultural vandalism,” sabi ng grupo sa isang pahayag.

Nakikiusap sila sa National Historical Commission of the Philippines at National Commission for Culture and the Arts na tulungan sila sa kanilang apela na sana marekunsidera ang plano.

Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga kawani ng naturang fire station.

Isa naman sa mga nalulungkot at apektado ng road project ay si Natividad Castro, na nagbebenta ng bigas malapit sa riles.

Sabi ni Castro, bagamat matagal na silang napaalalahanan tungkol sa proyekto, umaasa silang mauurong ito.

Mawawalan daw kasi siya ng trabaho kapag tumuloy ang planong demolisyon sa kanyang bahay.

“Lugi. Mawawalan talaga kami ng kita. Mahirap ngayon maghanap ng puwesto. Malungkot mawawalan ka ng pagkakakitaan,” sabi ni Castro.

“Matagal na kong kinakabahan sa totoo lang kasi siyempre kahit na – malaking mawawala eh. Matagal na rin nila kaming kinakausap (barangay),” dagdag niya.

IMPROVEMENT NG FIRE STATION

Sabi ni Kagawad Lito Baranga ng Barangay 629, hindi pa tiyak kung kailan nga ang demolisyon pero naka-schedule ito ngayong Jan. 10, Miyerkoles.

Bumisita ang ABS-CBN News sa lugar ngunit business as usual ang mga kawani ng Sta. Mesa Fire Station at wala pang aktibidad o nakapuwesto para bakbakin ito.

Wala pang puwesto sa covered court barangay hall ang mga bumbero na mawawalan pansamantala ng istasyon, sabi ni Baranga.

Paliwanag ng barangay official, bagamat nalulungkot sila sa desisyon na gibain ang estraktura, layunin nito ma-improve ang fire station.

“Hindi naman ide-demolish. Ito ay parang ire-renovate… kaya lang kami dito sa barangay, medyo nanghihinayang kami dahil itong building na ito ay more than 100 years na,” sabi ng kagawad sa isang phone call.

“Nung unang kausap namin, sabi Jan. 10. Sa ngayon, wala pa naman kaming nakikitang activities,” sabi niya.

Patuloy na sinisikap ng ABS-CBN News ang panig ng Bureau of Fire Protection pero wala pa itong mga tugon sa aming text messages at tawag.