WalangPasok: Enero 10, dahil sa low pressure area

MAYNILA -- Suspendido ang klase at pasok sa trabaho sa ilang lugar sa bansa dahil sa pag-ulang dulot ng low pressure area.

Wala munang pasok sa mga sumusunod na lugar dahil sa binabantayang LPA malapit sa Davao City:

ALL LEVELS, PUBLIC AND PRIVATE, INCLUDING WORK IN GOVERNMENT AND PRIVATE OFFICES

-Tacloban City, Leyte

-Biliran Island

-Basey, Samar

-Calbiga, Samar

-Tarangnan, Samar

-Hinabangan, Samar

ALL LEVELS, PUBLIC AND PRIVATE, INCLUDING WORK IN GOVERNMENT OFFICES

-Catbalogan City, Samar

-Pagsanghan, Samar

-Paranas, Samar

-Pinabacdao, Samar

-Jiabong, Samar

-Marabut, Samar

-Matuguinao, Samar

-San Jorge, Samar

-Palo, Leyte

ALL LEVELS, PUBLIC AND PRIVATE

-Calbayog City, Samar

-Barugo, Leyte

-Tanauan, Leyte

-Tolosa, Leyte

-Tabontabon, Leyte

-Oras, Eastern Samar

ALL LEVELS

-Batuan, Masbate

-Monreal, Masbate

-Santa Magdalena, Sorsogon

-Daram, Samar

PRESCHOOL TO SENIOR HIGH SCHOOL, PUBLIC AND PRIVATE

- Masbate City, Masbate