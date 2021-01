Death penalty 'di solusyon sa krimen— human rights lawyer

Watch more in iWantTFC

Hindi sang-ayon ang isang human rights lawyer na magiging kasagutan sa mga krimeng tulad ng rape at pagpatay ang muling pagbalik ng parusang kamatayan sa bansa.

“Hindi ako sumasang-ayon dyan. Sa tinging ko, 'yung totoo at matagalang solusyon sa mga krimen na ganyan ay maayos na imbestigasyon,” pahayag ni Atty. Jose Manuel Diokno, chair ng Free Legal Assistance Group (FLAG).

May mga muling nagsusulong sa death penalty matapos ang serye ng mga krimen tulad ng karumal-dumal na pagpatay ng pulis sa mag-ina sa Tarlac at ang kontrobersiyal na pagkamatay naman ng isang flight attendant sa isang hotel sa Makati.

“It’s really not the severity of the punishment. It is the certainty, 'yung sigurado ba tayo 'pag mayroong nagkasala ay paparusahan. 'Yan ang talagang wala at malaking pagkukulang dito sa ating sistema ng hustisya, 'yun bang maraming nakakalusot,” sabi ni DIokno sa panayam sa TeleRadyo Huwebes ng umaga.