Cebu Basilica handa na para sa mga misa sa pista ng Santo Niño de Cebu

Handa na ang Basilica Minore del Sto. Niño para sa mga misa para sa kapistahan ni Señor Sto. Niño de Cebu.

Handa na ang Basilica Minore del Sto. Niño sa pagsisimula sa Biyernes ng mga misa nobenaryo para sa ika-456 na kapistahan ng Señor Sto. Niño de Cebu.

Mahigpit na ipatutupad ang health protocols para sa mga magsisimba. No quarantine pass, no face mask at face shield, no entry sa pilgrim center.

Ipinakalat na rin ang mga pulis na magbabantay sa seguridad at pagpapatupad sa health protocols.

May mga marker para sa social distancing at mga malalaking LED monitor at speakers para sa mga magsisimba sa labas ng pilgrim center.

May inihanda ring mga payong kung sakaling uulan.

Alas-5:30 ng umaga ngayong Biyernes isasagawa ang enthronement sa imahen ng Señor Sto. Niño de Cebu at isusunod kaagad ang una sa mga novena masses para sa kapistahan.

- Ulat ni Vilma Andales