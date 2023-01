Watch more News on iWantTFC

Natagpuan ang bangkay ng isang lalaking tadtad ng saksak sa isang eskinita sa Novaliches, Quezon City nitong gabi ng Martes.

Ayon sa mga tauhan ng Barangay Gulod, nakita ng ilang residente ang bangkay ng biktima na nakabulagta sa madilim na eskinita bandang alas-10 ng gabi.

Nagtamo ng 3 saksak ang lalaki, tig-isa sa dibdib, kili-kili at leeg.

Hindi kilala ng mga taga-barangay ang biktima, na may tattoo sa kaliwang dibdib at nakasuot ng itim na sando at gray shorts nang mahanap.

Pero kinilala siya ng mga tauhan ng Quezon City Police District bilang si alyas "Chris," na hinihinalang nakulong dati dahil sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga.

Patuloy ang imbestigasyon sa krimen.

— Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News

