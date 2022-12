Attention, shoppers! Bukas na ulit ang longest running charity bazaar sa Pilipinas.

Muling inilunsad nitong Sabado ang World Bazaar Festival sa World Trade Center sa Pasay City.

Mistulang one-stop shop ang event para sa mga naghahanap ng regalo dahil may mga mabibiling damit, laruan, sapatos, decoration, appliance at iba pa sa murang halaga.

Mayroon ding mga produkto mula sa mga artista gaya nina Judy Ann Snatos, Sharlene San Pedro, Miles Ocampo, Gillian Vicencio, DJ Jhaiho at Beks Battalion.

Bukod sa iba-ibang produkto, kaabang-abang din ang inihandang performances para sa mga mamimili.

"We have the comedy nights happening every Saturday... We also have the street dance competition. We also have the caroling from the different foundations," ani Jill Aithnie Ang, managing director ng Worldbex Services International na nagdaraos ng event.

Hindi lang ito basta bazaar dahil puwede pang makatulong sa kapuwa bunsod ng partnership ng Worldbex at ABS-CBN Foundation.

"Nagagalak ako na once again we are the beneficiaries of the Worldbex bazaar," ani Roberta Lopez Feliciano, managing director ng ABS-CBN Foundation.

"I'm so appreciative kasi lahat ng programa namin, hindi gagalaw iyan kung walang magsusuporta," dagdag niya.

Bukas ang World Bazaar Festival mula alas-10 ng umaga hanggang alas-9 ng gabi, at tatagal hanggang Disyembre 19.

— Ulat ni Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News

RELATED VIDEO

Watch more News on iWantTFC