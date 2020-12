ALAMIN: 'Simpol' Noche Buena tips mula kay Chef Tatung

MANILA -- Ilang araw na lang ay Pasko na.

At para sa mga nag-iisip kung ano ang maaring ihanda sa darating na Pasko na magaan sa bulsa pero masarap, may mga payong ibinahagi si Chef Tatung Sarthou.

Sa programang "Sakto" ng TeleRadyo nitong Huwebes, sinabi ni Chef Tatung na dapat ay planuhing mabuti ang ihahanda.

"Kadalasan kasi kapag Pasko may tendency tayo na mag-overspend eh. Bili-bili, sobrang dami. Pero kung iisipin mo naman at the end of Christmas, pagkatapos ng Noche Buena, ang dami ring sobra. So parang puro na lang tayo init hanggang Bagong Taon. Tapos sa Bagong Taon may natitira pang litson, hindi ba? So nasasayang lang," ani Chef Tatung.

"Sometimes puwede rin nating isipin na kakain tayo ng simple pero masarap, pero 'yung kasya lang para mas enjoyable siya hindi lang on the day ng Noche Buena pero kinabukasan masarap na ulit ang pagkain kasi bagong luto na naman, hindi ba?" dagdag niya.

At para mas makatipid, maaring huwag na munang maghanda ng buong hamon o keso de bola. Mas makakabuti rin na huwag masyadong magluto ng maraming ulam.

"May iba naman na medyo luxurious ang dating pero abot-kaya pa naman natin. Puwede pa naman tayong mag-spaghetti, hindi naman kamahalan. Puwede pa naman tayo mag-fruit cocktail ng konti lagyan natin ng condensed (milk) at cream, kaya pa naman natin 'yan. Huwag na masyadong ulam. Kasi nasanay tayo na kapag Noche Buena as in punong-puno ang lamesa natin at usually naghahanda tayo hindi lang para sa sarili natin kung hindi para sa buong barangay. So ngayon para lang muna sa pamilya, para [makasunod] sa social distancing," ani Chef Tatung.



Para sa iba pang recipe na maarring ihanda ngayong Pasko at Bagong Taon, isang bagong libro ang inilabas ni Chef Tatung ang "Simpol: The Cookbook."

"Parang pamasko ko sa mga tao itong cookbook ko, 'yung 'Simpol: The Cookbook' may more than a 100 recipes. Ang ganda ng mga picture, pero sobrang simpol ng recipes niya... May kakaiba sa libro na ito kasi mayroon siyang QR code, kapag in-scan mo ang QR code sa libro pupunta siya sa video. So, for example, hindi pa malinaw sa iyo ang binasa mo, mapapanood mo pa siya sa video kung paano ko siya niluto. So sobrang ganda nito, may recipes siya pang-Pasko. Mayroon kaming recipe rito 'yung chicken hamonado. Ang pinakamurang mabibili ngayon ay chicken. So manok muna tayo, hamonadong manok basta masarap ang pagkaluto ay happy na ang pamilya," ani Chef Tatung.

Para naman sa mga manonood ng TeleRadyo, isang simpol recipe na puwedeng ihanda ngayong Pasko ang itinuro ni Chef Tatung, ito ay ang "No-Bake Macaroni & Cheese."

Narito ang "Sakto" ng TeleRadyo tampok si Chef Tatung. Panoorin ang video mula sa markang 42:14 hanggang 52:13.

