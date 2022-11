Retrato mula sa Kintab Artist Group

Sanib-puwersa ang mga Bicolano artist para suportahan ang kampanyang nananawagang wakasan ang violence against women and children o karahasan laban sa mga babae at bata.

Idinaan ito ng iba't ibang artist mula sa rehiyon sa isang exhibit na pinamagatang "The New Eve".

Anila, nais nilang magsilbing wake-up call ang kanilang mga likha para sa makataong pagtrato sa mga babae at bata.

Tampok ang mga painting sa Robinsons Mall sa Naga City hanggang Disyembre 12.

Ibinebenta ang mga ito sa halagang P3,000 hanggang P75,000.

