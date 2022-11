KILALANIN: Kauna-unahang Filipino blind dubber

Watch more News on iWantTFC

Hindi naging hadlang para kay Monette Mahinay ang kawalan ng kakayahang makakita upang matupad ang hangaring maging certified voice artist.

Si Mahinay ang kauna-unahang Filipino blind dubber, na nagsanay sa ilalim ng Certified Voice Artists Philippines (CVAP) Inc., na nagpapatakbo ng training program para sa mga voice artist at dubber.

Ayon kay Mahinay, nagagampanan niya ang pagiging voice dubber sa tulong ng mga direktor ng mga proyektong kumukuha sa kaniya.

"Sila (mga direktor) 'yong pumapasok talaga doon sa booth na kasama namin mag-record tapos every time na on cue na, they will tap us gently to let us know na it's our turn to speak or to say our spiels," kuwento ni Mahinay sa panayam ng programang "Good Job" sa Teleradyo ngayong Linggo.

"Nakakatuwa, nakaka-overwhelm din na hindi nila pinaramdam sa'yo na limited ka at possible na tuparin mo 'yong gusto mong gawin despite having blindness," ani Mahinay.

Mensahe naman ni Mahinay sa mga kapuwa person with disability na nais maging voice artist: "There's more to life than our disabilities. May kakayahan ka, may talento ka... 'yong binigay sa'yong talento ng Diyos ay gamitin [mo]."

"Walang hahadlang or walang imposible basta gusto mo, kaya mo at maniniwala ka sa kakayahan na binigay sa'yo," dagdag niya.

Taong 2020 nang itatag ang CVAP at mula noon ay halos 1,000 na ang nagtapos sa programa, sabi ng co-founder na si Nikie Esmero.

Ayon kay Esmero, mataas ang demand para sa voice artists, "lalong-lalo na sa dubbing dahil tayong lahat ay patungo na sa localization [ng content]."

Sa mga interesdadong sumailalim sa training, puwedeng i-check ang website ng CVAP.