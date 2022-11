Higantes Festival, muling ipinagdiwang sa Angono, Rizal

Muling ipinagdiwang sa Angono, Rizal ang Higantes Festival ngayong ika-20 ng Nobyembre 2022. Karen De Guzman, ABS-CBN News



RIZAL - Masaya at excited ang mga taga-Angono, Rizal dahil matapos ang dalawang taon na nahinto ang Higantes Festival, muli silang pumarada ngayong Linggo para ipagdiwang ang kapistahan ng kanilang patron na si Saint Clement.

Tampok dito ang mahigit 100 na mga higante na gawa sa paper mache, kawayan, at aluminum na may iba’t ibang disenyo.

May mga higanteng nakasuot ng camisa chino at kimona, mayroon ding mga kilalang politiko, at siyempre hindi mawawala si Jose Rizal.

Nakadagdag rin ng saya sa parada ang mga sumasayaw at mga banda mula sa iba’t ibang paaralan ng Angono.

Mapabata man o matanda, lahat ay lumabas para matunghayan ang grand parade ng Higantes Festival.

"Simbolo po ng higante ay simbolo ng sining ng bayan po. Kumbaga makikita niyo ang higante, ito po ay may painting, kailangan ng music kapag pina-parade," sabi ni Patnubay Tiamson, councilor ng Angono.

Sa pagdaan ng mga taon, dito naipamalas ng mga taga-Angono ang kanilang pagkamalikhain.

Suportado rin sila ng kanilang lokal na pamahalaan upang manataling buhay ang tradisyong ito.

Inaasahan ang pagdating ni Vice President Sara Duterte para makiisa sa kanilang selebrasyon ngayong Linggo.

