DJ Jhai Ho returns to radio with 'Bongga Ka Jhai'

MANILA -- More than three years since his emotional farewell as a DJ for MOR Philippines, DJ Jhai Ho is back on radio.

In an interview with ABS-CBN News on Tuesday, Jhai Ho expressed his happiness hosting his own show "Bongga Ka Jhai," which aired its pilot last Sunday, August 20, with Nash Aguas and Argel Saycon as his guests.

"Sobrang saya kasi alam naman nating lahat, ako ang naatasang mag-sign off ng FM radio station ng Kapamilya network, which is ang MOR Philippines. Hinintay ko ito. Nung nagsara ako, pinangako ko na aantayin ko ang time na makabalik ako rito sa atin," Jhai started.

"Ngayon hindi man siya ABS-CBN na buo dahil we all know hindi na siya DZMM, DWPM 630 na siya, pero still 'yung studio namin kung saan 'yung dating DZMM pa rin. So after ko magsara ng MOR nung May 5, 2020, ipinangako ko na hindi ako eere sa ibang radio station kung hindi rito lang talaga sa atin and I will remain a Kapamilya talaga," said Jhai, who acknowledged that everything he has right now is because of the Kapamilya network.

Aside from hosting, Jhai is also managing the showbiz-oriented radio show.

"Nandiyan pa naman 'yung help ng executive producer, pero this time, alam mo 'yung sinasabi nila na mas hinog ako ngayon. Masasabi ko na hinog ako but still willing to learn, 'yun ang mantra ko everyday is a learning proccess. Siguro 'yung naging relationship ko with everybody sa iba't ibang tao na nakakasalumuha natin in and out of the industry, parang ngayon mas alam kong equipped ako, mas may bala ako na 'oh kailangan ko ng sagot galing sa artistang ito.' Kaya ko na sila direktang i-message kasi nakapag-build ako ng relationship with everybody and connection," added Jhai.

Asked what listeners can expect from his show, Jhai said: "Mas marami tayong pasasabugin na issue pero issue with a heart. Alam naman natin kung paano ako talaga, kasi nga ang monicker ko ay 'Beshy ng Bayan' eh. So 'yung mga balita na gusto nilang marinig about showbiz, 'yung mga nagte-trending online, lahat yan bibigyan natin ng sagot straight from the heart ng celebrities talaga, maging mapakabilang network, 'di lang exclusive sa ABS-CBN kasi hindi na lang naman ito DZMM, DWPM na siya. So open ito sa TV5, sa GMA at sa kahit sino puwede."



If given a chance, Jhai hopes to guest Angelica Panganiban, Jolina Magdangal and the love team of Kathryn Bernardo and Daniel Padilla.

Aside from radio hosting, Jhai is also open to doing more acting jobs. He was last seen in the season 1 of the drama series "The Iron Heart."

As a celebrity host-anchor, Jhai hopes to stay in the industry for as long as he can.

"Ako ang goal ko siyempre ay 'yung longevity talaga. Na hanggang kaya ko magsalita, hanggang may mga taong naniniwala sa akin, gusto ko na hindi mawala rito sa kung saan ako nagsimula. Kasi parang all blessings started when MOR gave me a break. So 'yun ang pinaka-goal ko is 'yung tumagal. Ito 'yung bagay na gustong-gusto ko ginagawa at ito ang bagay na ayaw kong mawala sa akin. Kaya goal ko ang mahabang-mahabang programa for me. Not only for myself but sa mga tao na kahit kailan di pwedeng mawala ang hilig nila pagdating sa tsismis at pagdating sa paborito nilang artista, ako ang magiging tulay, tayo," he said.

"Bongga Ka Jhai" airs on DWPM Radyo 630, Teleradyo Serbisyo, every Sunday from 12 noon to 1:30 p.m.