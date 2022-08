MANILA -- Herlene Budol's journey as a beauty queen is far from over as the comedienne and social media star is setting her sights on international pageants.

The announcement was made by her manager, Wilbert Tolentino, during her homecoming party in Angono, Rizal.

He said he has asked permission from Bb. Pilipinas to send Budol to international competitions.

"Humingi ako ng basbas sa Binibining Pilipinas na naghanap ako ng international pageant na ilalaban ko pa rin si Herlene," he said. "At gagamitin pa rin niya ang wikang Tagalog dahil ito ay isang marka para sa kanya."

Tolentino added that his talent will also continue her work in showbiz: "Ipagpapatuloy pa rin niya ang showbiz at maraming upcoming na endorsement para sa kanya."

Budol, known to many as "Hipon Girl," for her part said she is looking forward to represent the Philippines on the international stage.

"Meron man po tayong mga susunod na laban, katulad na lang ng sa international, isisigaw ko po doon at handang-handa na po ako sumigaw ng Pilipinas," she said.

Budol also stressed that she will continue to speak in Filipino in her interviews and public events as a beauty queen, just like in Bb. Pilipinas.

"Hindi ko po ikinakahiya... dahil Pilipino po ako at proud po ako na nagsasalita po ako ng wikang Pilipino," she said.

Budol finished first runner-up in the recently concluded Binibining Pilipinas 2022 pageant.

She dedicates the crown to her hometown as well as her fellow Filipinos. "Ang crown ko hindi lang para sa akin. Ang crown ko ay para sa buong Angono at sa buong Pilipinas," she said.

"Wala po akong kahit anong pinagsisihan dahil itong crown na 'to, first runner-up man po ako, ang laking bagay na po nito sa akin at para sa ating lahat."

