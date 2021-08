Screengrab mula sa YouTube

MANILA -- Hindi napigilang maiyak ng kasambahay na si Annie matapos makakuha ng sorpresa galing sa kanyang among Syrian vlogger para sa kanyang kaarawan.

Sa kanyang pinakabagong video sa YouTube, ipinakita ni Basel Manadil, na mas kilala bilang "Hungry Syrian Wanderer," ang kanyang paghahanda para sa espesyal na araw ni Annie.

Kabilang na rito ang pagbili ng birthday cake at pizza, at maraming damit para sa kanyang 51 anyos na kasambahay.

Hindi agad nakapagsalita si Annie, na naluha sa tuwa, nang matanggap ang sorpresa.

"Sobrang saya. First time. At maraming regalo. Thank you very much," aniya.

Naging emosyonal din si Manadil nang mapagtanto na unang beses ito na nagdiwang si Annie ng kanyang kaarawan.

"I really felt emotional kanina, mga tao. When we just entered the courtyard, she started crying up in her door. It's like it's her first time ever to celebrate a birthday," aniya.

"It's like she felt something because she's away from her family."

Nitong Hunyo ay ibinahagi ni Manadil na isa na siyang ganap na Filipino citizen.

Higit walong taon nang naninirahan sa Pilipinas ang Syrian vlogger, na nakilala sa pagtulong nito sa mga taong nangangailangan.

Maliban sa pag-vlog, may pinapatakbo ring restaurant at tindahan si Manadil sa bansa.

