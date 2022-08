Magkasintahang LGBT 'ikinasal' sa Albay

Photo courtesy of Rev. Fr. Macario Sangcap

Isinagawa ang wedding ceremony ni Kirt Lester Ebrada, alyas "Amihan" at John Rey Lasap sa isang function hall sa bayan ng Daraga, Albay nitong Sabado, Agosto 6.

Pinangunahan ang seremonya ng protestant pastor na si Rev. Fr. Macario Sangcap ng LGBT Christian Church na bumiyahe pa pa-Albay galing Manila.

Tulad ng tradisyunal na wedding ceremony sa simbahan, nakasuot ng puting wedding gown si Amihan habang si John ay nakaporma ng modern barong.

Kumpleto rin ang entourage ng magkasintahan.

Kuwento ng dalawa, walong buwan na silang magkasintahan bago nagdesisyong tuluyang magpakasal.

Make-up artist si Amihan mula sa bayan ng Daraga, Albay at senior high school teacher naman si John na dati ring seminarista mula Sorsogon City.

"Bale nagkakilala kami through social media. At first, we became friends hanggang sa nagkagustuhan na po. Ito yung hindi ko naramdaman noon pa man, yung pagmamahal ko sa kanya. And dati po akong seminarian so I do believe that marriage is a sacrament that signifies the union of Christ through the church through the union of husband and wife. Therefore, the same thing sa mga LGBT couple. Only that, magkaparehas lang sila ng gender. Our relationship is nothing without Christ", ani John.

"Gay po ako and bisexual naman si John. Eight months pa lang kami pero we both love each other and gusto na talaga namin mag settle down kaya we decided na magpakasal na. Magkaedad lang kami at 32 years old. Dating semenarian siya so yun dami niya kuwento sakin about Bible and life of Jesus at magaling din nsiya mag Latin prayer so yun na-amaze ako sa kanya then dun ako nafall dahil sa mabait at matalino sya", ani Amihan.

May pre-nuptial video rin ang dalawa sa kanilang kasal.

Plano umanong mag-ampon ng dalawa ng bata sakaling magkaroon na rin ng stable job si Amihan na isa ring lisensiyadong guro.

Hindi pa kinikilala ng estado ang same-sex marriage sa Pilipinas.

- ulat ni Karren Canon