VIRAL: UP chemical engineering student, ‘flat uno’ sa unang taon sa kolehiyo

Larawan mula kay Sachika Azumi Saguisa at Gabay Isko

MANILA — Buhos sa social media ang paghanga sa isang first year chemical engineering student ng University of the Philippines-Diliman dahil sa “flat uno” grades nito sa kanyang unang akademikong taon.

Sa Facebook post ng organisasyong Gabay Isko, makikita ang grado ni Sachika Azumi Saguisa, 19, na mula Surigao City.

Habang sinusulat ang artikulong ito, aabot na sa lampas 111,000 reactions at 42,000 shares ang naturang post.

"Uno" o 1 ang pinakamataas na grado sa pambansang pamantasan; 3 ang passing mark; 4 kung conditional; at, 5 naman kapag bagsak.

“Nakakapanibago po ang setup. I don’t think I can properly represent everyone po, pero manageable naman yung first year ko. I am one of the privileged students na kayang mag-aral online and I am grateful for that,” kwento ni Saguisa sa ABS-CBN News.

“Main challenges ko po ay usually driven by poor communication na heightened sa setup na 'to. Nasisira na rin po ang mental health ng students,” dagdag pa niya.

Aniya, susi sa kanyang pagkakaroon ng mataas na marka ang pagbabantay sa kanyang mental health at pagkakaroon ng sapat na tulog.

“I focused on my mental health po. Mahirap mag-function when you are mentally exhausted. I try to sleep as early as possible para hindi tuluyang masira ang body clock ko. I try to communicate with my teachers rin po within office hours,” aniya.

Susi ang pakikinig sa kaniyang mga guro at pagsusulat ng notes kapag kinakailangan lamang para gagap ang tinuturo sa klase, aniya.

Dagdag pa ni Saguisa, malaking tulong din ang mga online tutorial videos para maintindihan ang kanyang mga takdang aralin.

Masaya siya na marami ang natuwa sa kanyang napagtagumpayan, ngunit may dagdag aniya itong pressure bilang nasa unang taon pa lang siya sa kolehiyo.

“Nagulat po ako sa support nila. I didn’t think it would reach a wide audience. Pero of course po, may kasabay ring pressure. I’m still in my first year. I have at least three more years to go. I hope I can sustain freely without risking my health rin po,” aniya.

Nais niyang maipagpatuloy ito sa mga susunod na mga semestre at magsilbing inspirasyon rin ito sa iba na pag-igihan ang kanilang pag-aaral nang hindi isinasaalang-alang ang kanilang mental health.

Pasok sa Top 10 si Saguisa nang magtapos ng elementarya sa Surigao Education Center - Montessori, at with highest honors naman siya nang mag-graduate sa Caraga Regional Science High School.

Matapos ang engineering degree, plano niyang makapasok sa medical school, kaya naman sinisikap niyang maging mataas palagi ang kaniyang grado.

“I always aim higher, nearly impossible goals, than usual. For example, I set my standards at 1.0000, and if I can’t achieve it, at least I worked hard enough to possibly still be a University Scholar. I am doing this to increase my chances of getting into my dream med school,” ani Saguisa.

“I will be pursuing medicine after my engineering degree. It took me a while to discover my passion for medicine, but it is never too late! As much as I enjoy solving problem sets, I see myself working in the medical field,” dagdag pa niya.

Nagpapasalamat si Saguisa sa mga nagpahayag ng kanilang paghanga sa kaniya.

"Sobrang nakakatanggal po ng pagod whenever I receive messages from you, lalo na sa mga na-inspire sa akin,” aniya.

“I’m glad na-motivate pa po kayong mag-aral. Pero let's prioritize our health po. Good luck po sa ating lahat.”

KAUGNAY NA ULAT:

Watch more on iWantTFC