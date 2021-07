Mga patapong bagay, tampok sa bagong park sa Albay

Retrato mula kay John Paul Parpan

Ipinasilip ng lokal na pamahalaan ng Tabaco City, Albay ang pinakabagong park sa lungsod, na may mga upuan at atraksiyong mula sa mga patapon nang bagay.

Hiraya Manawari Nature Park ang pangalan ng bagong parke sa Barangay San Vicente, na nakatakdang magbukas sa Agosto.

Nasa 3,000 hanggang 5,000 square meters ang lawak ng park na may resto-bar, playground, camping site at picnic site.

Karamihan ng mga makikita sa parke ay gawa sa mga patapon nang bagay, gaya ng mga lumang inodoro na ginawang mga upuan, mga bote na ginawang wall decoration, at marami pang iba.

"We came up with this idea na related pa rin siya sa basura. And dito ko na-encounter 'yong word na 'upcycle'... Meaning, you can transform that item into another item with a new purpose," ani Tabaco Mayor Krisel Lagman-Luistro.

"So 'yon 'yong concept ng park. It's actually to give a chance for everything and everyone in this world. That is why it is called 'Hiraya Manawari,' which is an ancient Filipino term which means may all your dreams and aspirations come true," paliwanag ng alkalde.

Mismong ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan ang nagtulong-tulong para maisakatuparan ang konsepto ng nature park.

"Gusto rin namin kasi maubos na talaga yung laman ng mga bodega namin, and mapakita namin yung basura is magagamit for a better purpose," ani Luistro.

"We will be charging from visitors. Like P10, ganyan. Puwede din mag-rent doon like kung gusto 'yong restobar or 'yong playground for children's event or party. And we really need that especially na naapektuhan din 'yong collection ng city dahil sa pandemic," dagdag niya.

Nakatakda ring maglabas ang lokal na pamahalaan ng health protocol para sa mga bibista sa parke.

— Ulat ni Karren Canon

