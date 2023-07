Mga bandang Pinoy nagpasiklaban sa Fete de la Musique 2023

PARIS - Sa makasaysayang Place de la Madeleine ginanap ngayong taon ang Fete de la Musique sa Paris, France sa pangunguna ng grupong Pinoy Jam.

Bigay todo ang mga Pinoy artists at banda, mapa-OPM, classic hits pop at maging original songs.

“First time ko po makita at mag-participate din ngayon, nakita ko po kung gaano po talaga kasaya at gaano kadaming Pilipino ang nagbibigay suporta sa ibang artists po na based dito sa Paris,” sabi ni Joseph Torrijos, Pinoy artist.

First time ding mag-perform sa Fete de la Musique ni Angelica Shane Reyes na sobrang saya sa mainit na pagtangkilik ng madla.

“Last year lang, nasa crowd po ako at parang goal achieved po sa akin, kasi sa Pilipinas pangarap ko na pong tumugtog with a band, so sobrang saya po ng pakiramdam ko at masaya pong makasama ang kapwa Pilipino,” sabi ni Angelica Shane Reyes, Pinoy artist.

Taon-taon ay dinudumog ng mga Pinoy ang Fete de la Musique dahil para sa live na tugtugan at jamming. Ito rin ang event kung saan naipapakita ng mga Pinoy musicians sa Paris ang galing sa pagtugtog at pagkanta.

Siyempre, patok ito sa mga Pinoy lalo na yung mga matagal na hindi nakakauwi ng Pilipinas.

“Feels so good po, nakakaano (nakakawala) ng pagod po. Lahat po ng pawis namin nalabas naming lahat po,” sabi ni Angel Ballos, Pinay sa Paris.

“Super ganda ng mga kantang Pinoy sobrang saya po. Kahit first time namin dito, masayang masaya po kami,” sabi ni Alexandra Reyes, Pinay sa Paris.

Isang concert din ang ginanap sa St. Joseph’s Church Paris. Dito, naipamalas ng grupong Acapelles ang kanilang husay sa pagkanta.

Kabilang sa grupo ang apat na Pinay members. Ayon sa founder nila na si Charly Magalit, dati na silang sumasali sa musicals at pangarap talaga niya na makabuo ng all-female group kahit noon pa man.

“I love the female voices, the purity of it and it’s time for Paris to have an all-female group, mixed of Filipino artists and French artists as well,” sabi ni Charly Magalit, Founder ng Acapelles.

Balak pa rin nilang palawakin ang kanilang repertoire para sa mga susunod nilang concerts.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa TFC News sa TV Patrol.