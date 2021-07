VIRAL: Mga street vendor bida sa digital artwork bilang 'Kalsada Heroes'

Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres Digital art gawa ni Eman Jacob San Andres

MAYNILA — Patok ngayon sa social media ang mga likhang digital art ni Bayan Patroller Eman Jacob San Andres, 19, mula sa Barangay Rizal, Makati City kung saan mala-superhero ang dating ng ilang mga street vendor.

Aniya, nakuha niya ang ideya na gumamit ng street vendors na karakter sa katulad niyang digital artist, pero nilagyan niya ito ng kakaibang twist.

“Bale I bumped into Mr. Patrick Ganas' art po kasi he had a series of vendors din but naisip ko gawan ko siya ng twist, so I decided to put powers on them,“ aniya.

Inabot siya ng halos apat na buwan para matapos ang 11 karakter sa kanyang obra na tinawag niyang “Kalsada Heroes."

“Also, I want to give these vendors the significant recognition na deserve nila. Saludo po ako sa mga taong katulad niyo! Itinuturing ko po kayong mga tunay na bayani ng lipunan."

Limitado lang sa ngayon ang kanyang mga karakter dahil may plano siyang gawin itong animated film kung sakali.

—Ulat ni Cielo Gonzales, Bayan Mo, I-Patrol Mo

