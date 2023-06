Portuguese pocketbook edition ng Noli Me Tangere, mababasa na

LISBON - Inilunsad kamakailan ang kauna-unahang Portuguese pocketbook edition ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal sa tulong ng Penguin Random House Grupo Editorial Portugal sa Livraria Almedina sa Lisbon, Portugal.

Naging posible ang pagsalin at paglimbag ng nobela ni Rizal sa wikang Portuges sa pagtutulungan ng Philippine Embassy sa Portugal, Faculty of Social and Human Sciences, at ng Center for the Humanities (CHAM) ng Universidade Nova de Lisboa.

Sa book launch ng Noli Me Tangere Portugese edition, idiniin ni Philippine Ambassador to Portugal, Celia Anna Feria, ang kahalagahan ng pagsalin ng Noli Me Tangere sa iba’t-ibang wika, kasama na rito ang Portuges na may 280 milyong katao sa mundo na nagsasalita at nakakaintindi ng lengwaheng ito.

Ang pagsalin ng Noli Me Tangere sa Portuges ay naging posible sa suportang ibinigay ni Senator Franklin Drilon noong 2021.

“The Philippine Embassy's commitment to spreading knowledge and understanding of the Philippines in Portugal is an important step towards fostering people-to-people exchanges between Filipinos and Portuguese. By publishing this book in Portuguese, the Philippine Embassy hopes to further promote cultural exchange and deepen understanding between the Philippines and Portugal,” sabi ni Ambassador Feria.

Dumalo ang mga opisyal ng Portuguese Ministry of Foreign Affairs, Instituto do Oriente, mga kinatawan ng mga paaralan at media, at mga kinatawan ng Filipino community sa Lisbon ang book launch.

Ang kauna-unahang Portuguese pocketbook edition ng Noli Me Tangere ni Dr. Jose Rizal's Noli Me Tangere ay mabibili na sa bookstores at online platforms sa Portugal.

