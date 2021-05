Rabiya Mateo natapos ang laban sa Miss Universe sa Top 21

Nakapasok sa Top 21 ng Miss Universe si Miss Universe Philippines Rabiya Mateo sa coronation night. Retrato mula sa Miss Universe Organization

Natapos ang Miss Universe journey ni Rabiya Mateo, ang pambato ng Pilipinas, sa pagkakabilang niya sa Top 21.

Ang pambato naman ng Mexico na si Andrea Meza ang hinirang na bagong Miss Universe sa coronation night ng pageant na idinaos sa Amerika ngayong Lunes (gabi ng Linggo doon).

Bagaman nakaabante sa Top 21, bigong makapasok sa Top 10 si Mateo, isang 24 anyos na taga-Iloilo.

STILL OUR QUEEN. Rabiya Mateo makes an early exit at the #MissUniverse2020 pageant after failing to make the Top 10.



LIVE BLOG: https://t.co/nwrNTsNicz pic.twitter.com/RmHnEjRJ0f — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) May 17, 2021

Wagi naman bilang first runner-up ang pambato ng Brazil habang second runner-up ang Peru. India naman ang pumuwestong third runner-up at fourth runner-up ang Dominican Republic.

Nagpaabot naman ng suporta ang mga dating Miss Universe na sina Catriona Gray at Pia Wurtzbach para kay Mateo sa kabila ng kabiguan nitong maiuwi ang ikalimang crown ng Pilipinas.

"This year is intense! Sending Rabiya all of our love! She made our country proud!" sabi ni Gray, na nanalong Miss Universe noong 2018, sa isang Twitter post.

"Rabiya we love you. Thank you for pouring your heart for the Philippines. We see your heart Queen," sabi ni Wurtzbach, na nakuha ang titulo noong 2015.

Bukod kina Wurtzbach at Gray, kasama sa mga Pinay na naging Miss Universe sina Gloria Diaz (1969) at Margie Moran (1973).