MANILA -- The official swimsuit photos of this year's Binibining Pilipinas candidates are finally out.

Forty candidates flaunted their curves in white swimwear with pearl accents, as seen in photos released in the social media accounts of Bb. Pilipinas on Monday.

Check out their shots below:

The Bb. Pilipinas 2023 coronation night will be held on May 28 at the Araneta Coliseum in Cubao, Quezon City.

Miss Universe 2018 Catriona Gray will return to host the pageant, with Vice Ganda of "It's Showtime" set to perform.

Reigning Miss International Jasmin Selberg will be crowning the winner of the Bb. Pilipinas International title.