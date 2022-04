MANILA — Patapos na ang pag-uulat ng bagong ABS-CBN News reporter na si Larize "Izzy" Lee nitong Huwebes para sa programang "Sakto" sa TeleRadyo nang biglang nakita sa kamera na tinabihan siya ng isang babaeng palaboy.

Babalikan pa sana ng programa si Lee para sa ilan pang katanungan pero hindi na siya nakabalik sa ere. Iyon pala, niyakap na siya ng babae.

Hindi nakita sa report ni Lee ang nangyaring pagyakap, na ipinost niya sa Twitter ilang oras matapos ang kaniyang ulat.

"So this happened at work today," sabi ni Lee sa kaniyang tweet. "A free hug."

Trending sa social media ang naturang larawan, at umani na ito ng higit 650,000 likes at halos 70,000 retweets sa Twitter.

Sa larawan, kitang nakangiti ang palaboy habang yakap si Lee.

Sabi ni Lee sa isang panayam sa parehong programa kinabukasan Biyernes, hindi naman siya kinabahan noong mga oras na iyon.

"Hindi naman po ako kinabahan kasi mukhang gusto lang po ni ... Ma'am ay makita sa kamera kaya siya lumapit at dumikit sa akin," ani Lee.

"Hindi ko po inasahan na mangyayari po iyon," dagdag niya.

Hindi na aniya nakausap ang babae dahil pinaalis na ito ng traffic enforcer. – TeleRadyo, Abril 29, 2022