Tulong para sa mga hayop ng Amlan Zoo, bumuhos

AMLAN, Negros Oriental — Bumuhos ang tulong para sa dose-dosenang mga hayop ng Dreamland Nature and Adventure Park (DNAP) mula nang naisapubliko ang kakulangan nito sa pagkain at gamot kamakailan.

Nitong Martes, dumagsa ang ilang mga estudyante mula sa paaralang Teamskills ng Dumaguete City upang personal na magpaabot ng ayudang pagkain.

Sako-sakong karne at gulay ang binigay ng naturang mga mag-aaral para sa mga hayop ng DNAP, lalo na para sa mga tigre nitong sina Byron at Basyang.

Nagpaabot din ang mga mag-aaral ng Negros Oriental State University (NORSU) ng pinansyal na tulong na aabot ng mahigit P12,000. Nagmula ang nasabing tulong sa ambagan ng mga estudyante mula sa kani-kanilang mga baon.

Nagpasalamat naman ang tagapangalaga ng DNAP na si Anabella Riso sa tulong na natanggap nila.

Dagdag pa niya, malaking tulong umano ang mga ulat ng ABS-CBN News upang mas maisapubliko pa ang sitwasyon ng zoo.

Mula noon, sunod-sunod na ang mga grupong pumunta sa zoo upang magpaabot ng tulong.

Personal na rin daw na pinuntahan ng mga kawani ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) upang malaman kung anong aksyon ang puwedeng gawin sa DNAP.

"Marami pong salamat sa lahat ng mga may pusong tumulong sa amin," ani Riso sa wikang Cebuano.

Nagpasalamat din ang concerned citizen na si Corinne Alexa Saligue sa sunod-sunod na ayudang natanggap niya para sa zoo.

Si Saligue ang unang nagsiwalat ng sitwasyon ng DNAP sa social media noong Pebrero. Siya rin ang nangunguna sa donation drive para sa mga hayop nito.

"They're saying thank you for the love!" ani Saligue sa kanyang Facebook post nitong Martes.

Ito na ang ikaapat na beses na pumunta sina Saligue sa zoo upang magpaabot ng tulong.

Aniya, nakalikom na sila ng mahigit P128,000 na ayuda mula sa mga donasyon.

