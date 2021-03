Anak ni Claire dela Fuente ibinahagi ang mga huling sandali ng OPM icon

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Ikinagulat ng lahat ang biglang pagpanaw ng OPM icon na si Claire dela Fuente nitong Martes ng umaga.

"Earlier this morning, my mom passed away due to cardiac arrest. She was also COVID-19 positive, diagnosed last week," ani Gigo de Guzman, anak ng singer.

Kuwento ni De Guzman sa ABS-CBN News, pinaniniwalaang resulta ng stress at anxiety ang atake sa puso ng ina.

"Based on my doctor, she died from cardiac arrest, believed to be a result of her stress and anxiety. My mom has anxiety, hypertension and diabetes, and her tendency to worry, to stress a lot led her to weaken and in her sleep her heart gave up," sabi ni De Guzman.

Sabi ng anak, nagkaroon pa sila ng pagtatalo ng ina noong Lunes ng gabi, pero maayos pa raw ang kalagayan nito.

"Yesterday she was fine, I got to speak to her. Got to argue with her one last time."

Positibo rin sa COVID-19 si De Guzman kaya hindi masyadong makalapit sa ina.

"She kept worrying about me and my symptoms. I told her not to worry about me because she’s the one who needs [care], who is more at risk," aniya.

Sa mga huling sandali na nakasama niya ang ina, may naramdaman siyang tila pagpapahiwatig, gaya ng naramdaman niya nung pumanaw ang kanyang ama.

"There were signs and moments na like for example, she asked me to stay with her, beside her for the last night she spent here at the house before she has to go to the ER. She wanted company."

Tinawag ni De Guzman na "amazing woman" ang ina, kahit pa marami umano silang hindi pagkakaunawaan.

"My mom was an amazing woman. Yes we had our issues, yes sometime we don't see eye to eye but I know she loved me and you know, it’s just nice or amazing to see that until the end she was fighting for me."

TRIBUTE

Matapos naman kumalat ang balita, isa-isang nagbigay ng pagpupugay at pamamalam ang industriya ng musikang Pilipino sa tinaguriang "queen of Tagalog songs" at "Karen Carpenter of the Philippines."

Kabilang sa mga nakiramay sina Leah Navarro, Jaya, at Ogie Alcasid, na nagpasalamat sa kanyang musika.

Pati si Angeline Quinto, pinapurihan ang pagiging mabuting tao ng OPM legend.

Namayagpag ang karera ni Dela Fuente noong dekada 70 at 80. Pumasok din sa ilang negosyo pero mas tumatak sa masa ang kanyang pagiging jukebox queen kasama mga kasabayang sina Imelda Papin at Eva Eugenio.

"Unexpected to talaga... Siya pa ang pinakamalakas ang loob sa aming tatlo, matapang at parang kayang-kaya niya lahat," sabi ni Papin.

Pinaplano na ni De Guzman ang isang virtual wake para makapagbigay-pugay ang mga taga-hanga at kaibigan ni Dela Fuente.