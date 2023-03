Makukulay na mga pailaw makikita sa pagsisimula ng Ramadan sa Isabela City, Basilan

Larawan mula sa Isabela City, Basilan Tourism Office.

Napuno ng makukulay at maliwanag na pailaw at dekorasyon ang Isabela City sa Basilan bilang pagsisimula ng Banal na buwan ng Ramadan ng mga kapatid na Muslim.

Ginanap ang switch-on ceremony ng Ramadan Lights 2023 noong Miyerkules, Marso 22.

Kabilang sa pinailawan ang Isabela City Hall, city plaza, Plaza Rizal, at ang buong James Walter Strong Boulevard kung saan nakahelera ang mga nagbebenta ng street food na paboritong puntahan tuwing gabi matapos ang buong araw na mag-aayuno. Pinalitan din ang Isabela Bridge of Lights.

Karaniwang disenyo sa mga palamuti ang Crescent Moon at Star na simbolo ng Islam sa pagsimula at pagtapos ng pag-aayuno.

Noong taong 2020 unang ginawa ang Ramadhan Lights sa lungsod.

"The Local Government Unit of Isabela de Basilan under the vibrant leadership of City Mayor Sitti Djalia Turabin-Hataman ensures that we observe and celebrate the different cultures here in the City," sabi ni City Tourism Officer Claudio Ramos II.

We are a multicultural city, full of colors, living together as one amidst the diversity. We believe that lighting our public spaces provides an avenue for people to come together. We always do this every Ramadhan and Christmas," dagdag pa niya.

