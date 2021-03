Hanggang saan lang dapat ang paggabay sa anak sa online class?

Magkapatid na lumalahok sa distance learning mula sa kanilang bahay, Setyembre 4, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Ngayong sa bahay nagka-klase ang mga anak dahil sarado ang mga paaralan bunsod ng banta ng COVID-19, may mga magulang na hindi mapigilang tulungan ang mga bata na nahihirapan sa distance learning.

Pero may mga pagkakataon na tahasan nang binibigay umano ng mga magulang ang sagot sa anak para makahabol ito.

Sa programang "Sakto," inilahad ng family and child specialist na si Tina Zamora kung hanggang saan lang dapat ang paggabay ng magulang sa anak pagdating sa distance learning.

"Sa umpisa nandiyan ang magulang dahil tutulong sa technical needs ng mga anak pero ang rule ay pero sana 'pag exam mag-isa lang sila, so ngayon exam period na so ang rule diyan sana nag-iisa ang bata habang naga-assessment," ani Zamora.

Bagama't naiintindihan ni Zamora ang katuwiran na pinagdaraanan ng lahat ang pandemya, idiniin ng eksperto na dapat turuan ng tamang disiplina ang bata.

"Nire-remind lang namin sa magulang na kung importante ang social [well-being]... Ano ang tinuturo ko sa anak ko kapag tinuturuan ko siya with an answer sa exam? Tinuturo niyo 'yung pagdadaya," ani Zamora.

Paliwanag ni Zamora, naaapektuhan ang kanilang pagsisiyasat sa performance ng bata sa eskuwela at mahihirapan silang tingnan kung nakakasunod ito sa aralin.

"Kailangan natin isipin na makakatulong ba ito sa anak ko kung tuturuan ko siya sa ano, sa pagsagot diba?" ani Zamora.

Maaalala na ngayong may coronavirus disease (COVID-19) pandemic ay suspendido ang face-to-face learning at sa halip ay gamit sa klase ang printed modules o online learning.