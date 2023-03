Mga molde ng sapatos naging artwork sa paggunita ng COVID-19 lockdown

Humigit kumulang na 850 artworks ang tampok sa exhibit na naglalayong tulungan muli ang mga sapatero at iba pang komunidad na nawalan ng hanapbuhay nung pandemya. Mga larawan ni Mark Demayo, ABS-CBN News. Humigit kumulang na 850 artworks ang tampok sa exhibit na naglalayong tulungan muli ang mga sapatero at iba pang komunidad na nawalan ng hanapbuhay nung pandemya. Mga larawan ni Mark Demayo, ABS-CBN News. Humigit kumulang na 850 artworks ang tampok sa exhibit na naglalayong tulungan muli ang mga sapatero at iba pang komunidad na nawalan ng hanapbuhay nung pandemya. Mga larawan ni Mark Demayo, ABS-CBN News. Humigit kumulang na 850 artworks ang tampok sa exhibit na naglalayong tulungan muli ang mga sapatero at iba pang komunidad na nawalan ng hanapbuhay nung pandemya. Mga larawan ni Mark Demayo, ABS-CBN News. Humigit kumulang na 850 artworks ang tampok sa exhibit na naglalayong tulungan muli ang mga sapatero at iba pang komunidad na nawalan ng hanapbuhay nung pandemya. Mga larawan ni Mark Demayo, ABS-CBN News. Humigit kumulang na 850 artworks ang tampok sa exhibit na naglalayong tulungan muli ang mga sapatero at iba pang komunidad na nawalan ng hanapbuhay nung pandemya. Mga larawan ni Mark Demayo, ABS-CBN News.

Binansagang Project Hulmahan ang exhibit auction na tinataguyod ni Dolly de Leon, Zena Bernardo at kanyang mga kaibigan na binuo ang community pantry at iba pang bayanihan projects nang magsimula ang pandemya.

Trinansform ng isang organisasyon ang mga patapon at itinapon na mga hulma ng sapatos bilang mga natatanging artwork sa paggunita ng ikatlong taon ng lockdown sanhi ng COVID-19 pandemic.

Samu’t saring likhang art installation ang nagawa sa daan-daang mga shoe lasts o molds na di na nagamit nang magsara ang mga shoe factories sa marikina at iba pang lugar nung pandemic.

Kabilang sa mga sentro ng atensyon ang red shoes na inspired ng karakter ni Dorothy sa “ Wizard of Oz” at ang koleksyon ng mga molde na ginawang dolphins.

Binuksan ngayong Miyerkoles sa Estancia Mall ang exhibit auction.

Ang Project Hulmahan ay tatakbo hanggang Abril 2023 sa Megaworld malls sa Metro Manila sa tulong din ng UP Artists Circle at Bayanihang Marikenyo at Marikenya.

