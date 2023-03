Photo courtesy of Eunice Santiago

Kinagigiliwan ngayon ng ilang netizen ang magkasintahan mula sa Rizal Technological University matapos silang maging top passers sa katatapos lang na Mechanical Engineers Licensure Exam nitong Pebrero.

No. 1 passer si Reynell Sanchez na may rating na 94.90 percent, habang No. 6 naman ang nobya niyang si Eunice Santiago na may score na 93.25 percent.

Pareho ring nagtapos bilang cum laude ang magkasintahan.

"Hi babe, we made it!" ani Santiago sa kanyang Facebook post na naging viral na sa social media.

Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ni Santiago na malaking bagay raw ang teamwork kaya nila nakamit ang kanilang mga tagumpay kamakailan.

Mula pa raw noong kolehiyo, magkasama ra na raw silang nagre-review.

"[During our] college days, even before pa po maging kami, parehas na po kaming academic achiever. Kaya noong naging mag-couple po kami, naging hobby and bonding na po namin yung pagre-review together," aniya.

Noong naghahanda raw sila sa board exam, pareho nilang binabahagi sa isa't isa kung saang parte sila nahihirapan, at sabay rin daw silang naghahanap ng paraan para masagot ang mga tanong sa review.

"Napaganda rin po na magkasama po kami mag review dahil nga po kapag dumadating po yung times na distracted [o] tinatamad po kami nandiyan yung isa para po mag-motivate," sabi ni Santiago.

Parehong masaya ang magkasintahan sa kanilang naging mga achievement, dahil nagbunga na rin sa wakas ang kanilang mga pinaghirapan.

Payo ni Santiago sa mga magkasintahang nag-aaral din, huwag mahiyang maging laging bukas sa kanilang nobyo o nobya kung may problema mang hinaharap.

Mas maganda rin daw na laging kino-compliment ang isa't isa para magsilbing motivation sa pag-aaral.