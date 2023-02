From the Instagram page of Queenee Mercado

MANILA -- Social media personality Queenee Mercado gave a piece of advice to her fellow content creators on posing their latest contents on social media.

This following the controversies surrounding her fellow content creators with their vlogs.

“Ako po kasi bago ako mag-upload ng content paulit-ulit ko siya pinapanood. Iniisip ko kung may matatapakan ba ako dito, may masasaktan ba dito. 'Yan po lagi iniisip ko,” she said at the launch of Jullien Skin.

Mercado is the first celebrity endorser for Jullien Skin, a new skincare brand in the market.

A native of San Jose, Batangas, Mercado is proud of her humble beginnings as a vlogger.

“Nakakatuwa po na dati sumasakay ako ng bus para makarating sa Maynila at makipagsapalaran. Dati dumating din sa point na natatawa sila sa punto ko bilang Batangueña pero 'di ko talaga ikinahihiya ang aking pinagmulan” she said.

Mercado is also trying her luck in mainstream acting and recently co-starred with Kapamilya actor Jin Macapagal. She is now looking forward to doing a project with fellow Batangueño Joshua Garcia.

“Napakabait po ni Joshua, napaka-humble niya kausap. Alam ko po na marami ako matututunan sa kanya kaya excited ako na makatrabaho siya” she revealed.