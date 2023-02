Ignacio B. Gimenez at harapan ng IBG-KAL Theater at Gimenez Gallery. Mga larawang kuha ni Jefferson Villacruz, UP Diliman Information Office.

MAYNILA -- Ipinangalan kay Ignacio Gimenez ang bagong theater sa University of the Philippines Diliman para sa College of Arts and Letters (CAL), ayon sa pamantasan nitong Huwebes.

Batay sa website ng pamantasan, si Gimenez ang nagbigay ng donasyong pinansiyal para maipatayo ang IBG-KAL Theater, na matatagpuan sa panulukan ng Magsaysay Avenue at Roces Avenue sa isang loteng may higit 11,000 metro kuwadrado ang sukat. Katabi nito ang Gimenez Gallery kung saan maaaring magdaos ng mga eksibit.

“Ako ang dapat magpasalamat sa UP. Nang mag-aral ako sa UP, I fell in love with UP. This theater is my way of giving back to UP,” ani Gimenez.

Noong 1960, naging aktibong kasapi ng UP Dramatics Club at UP Mobile Theater si Gimenez sa pangunguna ng Pambansang Alagad ng Sining sa Teatro na si Wilfrido Ma. Guerrero.

“Dahil sa UP Mobile Theater ay nakarating ako sa maraming lugar sa buong Pilipinas, mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao,” ani Gimenez.

“Whatever I achieved in life, UP is probably 60 percent of it. This theater is donated with love—love for UP and love for the arts,” dagdag pa niya.

Si Gimenez ang tagapangulo ng Euro Towers International, Inc. at ng iba pang mga kumpanyang pangpinansiyal at hotel. Kasamang dumalo ni Gimenez sa pasinaya ang kabiyak niyang si Fe Roa Gimenez at anak na si Ignacio Salvador R. Gimenez III.

Saad ni UP Diliman Chancellor Fidel Nemenzo, matagal nang inaasaman ng mga mag-aaral at faculty ng CAL na maitayo ang gusali upang itanghal ang sining sa madla.

“Ang pagbubukas po ng KAL Theater ay senyales na mahalaga ang sining sa buhay ng ating komunidad, sa mga layunin ng ating pamantasan, at patuloy po ang ating pamantasang mangunguna sa pag-aaral at pagtataguyod ng sining sa ating bansa,” ani Nemenzo.

“Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang una kong marinig ang pangarap ng KAL na magkaroon ng sarili nilang teatro,” dagdag pa niya.

Dagdag ni incumbent UP President Danilo Concepcion, magiging dagdag espasyo ang teatro para sa mapayaman pa ang talento ng mga estudyante at faculty ng kolehiyo.

“It is only right that the College of Arts and Letters celebrates this milestone year, with all it has accomplished, in a new venue to showcase its best and brightest,” ani Concepcion.

“The KAL Theater is envisioned to augment the physical complements of the College of Arts and Letters. It features the primary formats, exhibit, and educational and instructional spaces, [where] cultural events and activities can be hosted, benefitting new generations of UP students,” dagdag pa niya.

Lubos naman ang pasasalamat ni CAL Dean Jimmuel Naval: “Hindi ko alam kung saan ako huhugot ng pinakamalalim na pasasalamat."

“Ten years pagkatapos planuhin ay mayroon ng bagong teatro ang KAL. Hindi lang naman ito para sa KAL kundi para sa buong Unibersidad, sa UPD, at sa lahat ng nagmamahal sa sining at katotohanan,” dagdag pa niya.

Sinang-ayunan naman ni Angelo A. Jimenez, ang papások na pangulo ng Unibersidad, ang motibasyon sa pagpapagawa ng bagong teatro.

Pangako naman ni incoming UP President Angelo Jimenez: “I have a promise to you, Sir, in six years, I will do everything I can to build UPD as a center of art in the north of the capital city.”

“It is very clear to me, hearing everyone today, that the building before us is a product of love. We learn to love the University and decide to give back,” dagdag pa niya.

