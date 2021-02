Wedding proposal photo malapit sa Bulkang Mayon, agaw-pansin

Agaw-pansin ang mga retrato ng wedding proposal ng 6 na taon nang magkasintahan, kung saan nagsilbi nilang background ang Bulkan Mayon. Retrato mula kay Jaypee Nuñez

Kamangha-mangha ang mga larawan ng wedding proposal ni Niño Nuñez sa kaniyang kasintahang si Dayanara Quian, kung saan nagsilbing background ang "perfect cone" ng Bulkang Mayon.

Nangyari ang proposal ng 6 na taon nang magkasintahan sa black sand beach sa Barangay Bigaa sa Legazpi City, Albay.

Ayon kay Jaypee Nuñez, pinsan ni Niño na kumuha ng mga retrato, natiyempuhang walang mga ulap sa kalangitan at kitang-kita ang bulkan sa background nang mangyari ang proposal.

"Una kong tiningnan 'yong Mayon Volcano. Tapos noong makita ko, sabi ko walang ulap, malinaw... Kaya doon ko po sila pinuwesto," ani Jaypee.

Ayon naman kay Dayanara, maihahalintulad ang kanilang love story ni Niño sa kuwentong pag-iibigan nina Daragang Magayon at Panganoron.

"If we are going to compare 'yong relationship namin, marami kaming napagdaanan na ups and downs, and na-survive namin 'yon for almost 6 years na pagsasama namin," ani Quian.

"I know ganoon din 'yon ginawa ng mga characters doon sa story ng Mount Mayon," dagdag niya.

Sinasabing ang bulkan ay nakatayo sa lupa kung saan nakalibing sina Magayon at Panganoron.

Pinagpaplanuhan pa nina Niño at Quian ang mga detalye ng kanilang kasal.

-- Ulat ni Mitch Villanueva

