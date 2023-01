Pagbabalik ng "Aguman Sanduk" sa Minalin, Pampanga matapos ang ilang taon. Jaja Galang

Naglabasan ang mga makikisig ang katawan mula sa 15 barangay sa bayan ny Minalin, Pampanga suot ang iba't ibang damit pambabae sa unang araw ng 2023.

Tradisyon na ito sa kanilang lugar na kung tawagin ay "Aguman Sanduk" o Fellowship of the Ladle Festival.

Kuha ni Jaja Galang

Pinaniniwalaang nag-umpisa ito noong 1930.

Sinasabing tinamaan ng taggutom at tagtuyot ang naturang bayan noong mga panahong iyon.

Ito ang naisip umano ng mga kalalakihan na paraan para aliwin at bigyang pag-asa ang mga kababayan.

Ang sandok ay sumisimbolo ng masaganang pagkain sa buong bayan.

Ang ilang bersiyon naman, sinasabing ang mga lalaki ang siyang nagluto sa pista, at napagkatuwaan na pangalanang “reyna ning sanduk” ang pinakanakakatawang hitsura sa kanila.

Jaja Galang

Ito ang dahilan kaya nagpaparada habang sumasayaw sa buong bayan ang mga tigasin at mga padre de pamilya nang nakabestida, duster, makeup, heels at iba pa.

Jaja Galang

May mga sumayaw na naka-mini skirt at pompoms a la cheering squad, mga umakyat ng kawayan, nagdala ng kutson at nagsitulog sa daan, nagsasagwan, mga nag-inuman, "nanganak," mga binaba sa ambulansya, at iba pang mga katuwaan.

Pagandahan din sa mga float na may mga disenyo tulad ng mukha ng babae, replica ng Sta. Monica Church, malaking palayok, at iba pa.

Bukod sa parada, kumpetisyon din ito sa "pinaka-pangit" na hitsura. Kokoronahan din siya bilang “reyna ning sanduk” at tatanggap ito ng cash prize.

Jaja Galang

Ilang taon ding naantala ang selebrasyon dahil sa COVID-19 at sa muli nitong pagbabalik, napapanahon ang kasiyahan lalo't muli na ring bumabangon ang bawat isa mula sa lugmok na dala ng pandemya. —Ulat ni Gracie Rutao