MULTIMEDIA

Angel Locsin at Anne Curtis, pasok sa 'Most Influential' list

ABS-CBN News

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Viber

Pasok sa "Most Influential" list ng Tatler Asia ang ilang Kapamilya stars at executives ng ABS-CBN. Nangunguna sa listahan sina Angel Locsin at Anne Curtis, na makailang beses na ring pinuri at kinilala ng Tatler Asia.

Watch more on iWantTFC