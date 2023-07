MULTIMEDIA

Patrol ng Pilipino: P-Pop groups grateful sa fans

ABS-CBN News

MAYNILA — Unti-unti nang nakikilala ang mga Pinoy pop (P-pop) groups sa buong mundo at malaking bahagi ng kanilang kasikatan ay ang kani-kanilang fanbase.

Ayon kay Angela Hermoso ng KAIA, fans nila ang naging dahilan para maabot nila ang kanilang pangarap.

“They were really working hard to promote us every single day,” dagdag ni Angela.

Para naman kay Gabriel Luis Pascual ng VER5US, sa fans sila “humuhugot ng lakas ng loob at confidence.”

Pakiusap ng mga grupo sa kanilang mga tagahanga: patuloy silang samahan at subaybayan sa kanilang paglalakbay.

— Ulat ni Anna Cerezo, Patrol ng PIlipino