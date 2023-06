Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Todo-suporta sa P-pop idols na SB19 ang kanilang fans na tinatawag ding A'TIN sa sold-out na dalawang gabing "PAGTATAG!" World Tour kick-off concert sa Smart Araneta Coliseum.

Binubuo ang mga A'TIN hindi lamang ng kabataan pero pati na rin ng mga young-at-heart.

Hindi naman binigo ng SB19 ang kanilang fans sa kanilang mga performances kabilang ang kanilang hit songs tulad ng "Gento", "Mapa", "WYAT" at "I Want You".

Nakakasa na ang world tour sa iba't-ibang bahagi ng Pilipinas, United States, at Canada. Inaaasahan pa ang dagdag na concert dates at venues.

— Ulat ni Izzy Lee, Patrol ng Pilipino