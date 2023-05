MULTIMEDIA

Vice Ganda, nagsuot ng gown na gawa sa kumot

ABS-CBN News

Nakita mo na ba ang "labandera rampa" look ni Vice Ganda? Nagsuot ng gown na gawa sa kumot ang komedyante at TV host sa "It's Showtime" noong weekend.